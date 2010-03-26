Міжбанк: падіння котирувань продовжується

На міжбанку торги по долару США відкрилися подальшим падінням котирувань - 7,9080/7,9220 грн./дол.

Київ. 26 березня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися подальшим падінням котирувань - 7,9080/7,9220 грн./дол., ціни на російську валюту зросли - 0,2677/0,2683 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,5765/10,5915 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,3367/1,3369 дол./євро (четвер, 25 березня, - 1,3327/1,3329 дол./євро).

У четвер, 25 березня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,925 грн./дол.