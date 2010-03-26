Економіст: валютний ринок перебуває в «режимі очікування»

Український валютний ринок у четвер, 25 березня, перебував у «режимі очікування».

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов.

Він зазначив, що міжбанківський валютний ринок завершив вчорашні торги котируваннями 7,9140-7,9205 грн. / дол., Тобто на рівні середовища. У середу дії гравців ринку призвели до того, що їх котирування по гривні зміцнилися набагато сильніше, ніж курс інтервенції Нацбанку, наголосив економіст.

На думку О. Блінова, в четвер учасники ринку вирішили почекати нового курсу інтервенцій центробанку, демонструючи неготовність віддалятися від нього. До кінця торгової сесії НБУ скорегував курс інтервенцій трохи ближче до ринкових котирувань - з 7,9301 до 7,9250 грн. / дол., Відзначив економіст.