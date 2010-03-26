Goldman Sachs вирішив відкрити представництво у Варшаві

Один з найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs планує відкрити своє представництво в столиці Польщі.

За даними Bloomberg, Goldman Sachs вже подав заявку в Комісію фінансового контролю Великобританії на відкриття офісу у Варшаві, який стане восьмим в регіоні Європи, Африки і Близького Сходу.

Агентство називає причиною інтересу видатного світового інвестора до польського ринку великий потенціал фондового ринку Польщі, зазначаючи, що тільки в цьому році на ринку продадуть акції на 10 млрд. доларів.

Bloomberg нагадав, що минулого року Goldman Sachs був радником IPO на Варшавському ринку енергетичного гіганта PGE, який завдяки продажі акцій на 2 млрд. доларів став найбільшим в Європі.

"За кількістю IPO минулого року Варшавську біржу випередили тільки глобальні гіганти NYSE Euronext i London Stock Exchange", - зазначає агентство.

"Польща дуже важлива країна в нашому плані експансії на ринки Східної та Центральної Європи", - сказала агентству Анна КРАЄВСЬКА з NBS Public Relations, яка обслуговує Goldman Sachs на польському ринку.

Довідка УНІАН. Створений у 1869 році в Нью-Йорку Goldman Sachs працює в 65 країнах світу. Банк минулого року отримав понад 45 млрд. доларів доходу і заробив "чистими" понад 13 млрд. доларів.

Капіталізація 376 компаній (24 з яких іноземні) на Варшавській фондовій біржі складає близько 270 млрд. доларів, 160 млрд. з них - капіталізація польських фірм.