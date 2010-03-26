Медведько доручив прокурорам контролювати суди

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО доручив органам прокуратури контролювати розгляд в судах кримінальних справ за фактмих махінацій з податками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні розширеної колегії Генпрокуратури.

"Треба посилити судові репресії у справах про незаконне відшкодування ПДВ. Я прибічник того, щоб люди не сиділи у в'язницях, а повертали гроші. А у нас і у в'язницях ніхто не сидить, і гроші не повертає, тому треба якось визначатися", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

У зв'язку з цим він доручив прокурорам направляти в суди усі кримінальні справи, які порушують за фактами махінацій, як з ПДВ, так і з іншими податками, і контролювати, щоб ці справи були розглянуті.

Також, звертаючись до працівників Державної податкової адміністрації, О. МЕДВЕДЬКО зазначив, що ні органи прокуратури, ні міліція не повинні очолювати контроль над сплатою податків, а головними в цій сфері мають бути саме податкові органи.

Окрім того, генпрокурор розкритикував роботу податкової міліції, яка, на його переконання, не "зуміла перешкодити злочинам в податковій сфері". За словами О. МЕДВЕДЬКА, оперативно-розшукова діяльність цього підрозділу ДПА залишається на низькому рівні, мають місце факти приховування злочинів.

"Тому вимагаю докорінно змінити роботу в цих напрямах", - наголосив О.МЕДВЕДЬКО.