Азаров: програму співробітництва з МВФ треба змінити

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що необхідно істотно змінити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

"З МВФ у нас два варіанти: або продовження старої програми, або серйозне коригування і вихід на нову програму. Інших варіантів немає. Питання одне - за якою програмою ми працюватимемо, чи то за старою, чи то за новою. Я прибічник нової програми", - сказав М. АЗАРОВ, підкресливши, що немає ніяких сумнівів у тому, що співпрацю продовжать.

Він зазначив, що на сьогодні переговори з МВФ ведуть на рівні Міністерства фінансів і Національного банку, і у разі потреби на певному етапі до них може підключитися безпосередньо прем'єр-міністр.

М. АЗАРОВ підкреслив, що об'єм коштів, котрі надає МВФ, визначається об'ємом завдань, які необхідно вирішити. "Ми вважаємо, що якщо йдеться про підтримку реформування української економіки, то це величезне завдання, величезна проблема, велика програма. І, зрозуміло, четвертий транш (3,8 млрд. дол. - УНІАН) за умови, що три попередні транші були просто розбазарені, звичайно, не охопить усі завдання, які стоять в процесі реформування", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що нова програма співпраці повинна містити і нові об'єми фінансування.

М. АЗАРОВ також підкреслив, що нова програма співпраці повинна істотно відрізнятися від старої за змістом і поставленими цілями. "Стара програма означає, що ми залишаємо старі цілі і завдання, старий зміст і лише коригуємо кількісні параметри програми. Я прибічник того, щоб між нами і МВФ була розроблена і почала діяти велика серйозна програма, яка б сприяла розвитку нашої економіки, поглибленню реформ, носила б набагато змістовніший характер, ніж та програма, яка була націлена тільки на підтримку платіжного балансу або на рішення якихось миттєвих завдань. Я вважаю, що програма має бути перспективною", - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand - by на суму близько 16,4 млрд. дол. З початку 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.

Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала отримати в листопаді 2009 року за підсумками третього перегляду програми. Місія МВФ завершила роботу в Києві наприкінці жовтня, при цьому якої-небудь позитивної заяви представників фонду про завершення перегляду не було.

Пізніше МВФ заявив про можливість відновлення роботи в Україні після формування консолідованої позиції української влади щодо питання реалізації антикризових заходів і прийняття Держбюджету- 2010.

14 січня 2010 року очільник МВФ Домінік СТРОСС-КАН висловив упевненість, що співпраця фонду з Україною у рамках програми stand - by поновиться після завершення президентських виборів.

21 березня віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що уряд України має намір наполягати на збільшенні чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду до 5 млрд. доларів.