Міжбанк закрився на рівні 7,9030/7,9115 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9080/7,9220 грн./дол., на 12.00 ціни знизилися до 7,8990/7,9105 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися - 7,9030/7,9115 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12.45 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,93 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2677/0,2683 грн./рубль, на 12.00 ціни впали до 0,2671/0,2675 грн./рубль. На момент закриття ціни піднялися до 0,2674/0,2677 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,61 рубля за долар (-0,07).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3270/1,3405 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5765/10,5915 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вниз - 10,5535/10,5730 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,5675/10,5830 грн./євро.