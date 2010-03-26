Гривня у березні зміцнилася на 0,65% - НБУ

З початку березня курс гривні на готівковому ринку зміцнився на 0,65% – до 7,9616 грн./дол., при цьому за операціями з безготівковим доларом гривня зміцнилася на 0,74% – до 7,9195 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нацбанк відзначає, що з початку березня пропозиція іноземної валюти на міжбанківському ринку України стійко перевищує попит на неї. «Цьому сприяє збільшення експортної виручки і інвестиційних надходжень при одночасному зменшенні загального обсягу переказів іноземної валюти на користь нерезидентів», – говориться в повідомленні.

Також зазначаться, що ситуація, що склалася, дозволяє Нацбанку регулярно купувати іноземну валюту на міжбанківському ринку, поповнюючи міжнародні резерви.

За даними Нацбанку, офіційний курс гривні з початку місяця зміцнився відносно долара на 0,68% – до 7,931 грн./дол., відносно євро – на 7,48%, до 10,5926 грн./євро, а відносно російського рубля – знизився на 1,29%, до 2,6742 грн./10 рублів.