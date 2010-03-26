Київську обласну митницю очолив Алексєєв

Київську обласну митницю очолив радник митної служби 1-го рангу Володимир АЛЕКСЄЄВ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України з посиланням на відповідний наказ, підписаний главою відомства Ігорем КАЛЕТНІКОМ.

Довідка УНІАН. В.АЛЕКСЄЄВ працює в органах митної служби з 1993 року. До призначення на посаду голови Київської обласної митниці працював начальником Південної митниці.