Курси валют НБУ на 29 березня

Офіційний курс НБУ на 29 березня100 USD США – 793.0000 (на 26 березня – 793.1000) 100 EUR – 1058.8929 (на 26 березня – 1059.2644) 10 RUR – 2.6868 (на 26 березня – 2.6742) Облікові курси банківських металів НБУ з 29 березня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 87071.40 (на 26 березня – 86725.49) 961 XAG 10 Срібло – 1336.21 (на 26 березня – 1331.61) 962XPT10Платина-126959.30(на26березня-125706.35) 964XPD10Паладій-36319.40(на26березня-35451.57)

Офіційний курс НБУ на 29 березня 100 USD США – 793.0000 (на 26 березня – 793.1000) 100 EUR – 1058.8929 (на 26 березня – 1059.2644) 10 RUR – 2.6868 (на 26 березня – 2.6742) Облікові курси банківських металів НБУ з 29 березня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 87071.40 (на 26 березня – 86725.49) 961 XAG 10 Срібло – 1336.21 (на 26 березня – 1331.61) 962XPT10Платина-126959.30(на26березня-125706.35) 964XPD10Паладій-36319.40(на26березня-35451.57)

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