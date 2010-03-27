Янукович внесе до ВР власний законопроект боротьби з корупцією

Перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ внесе до Верховної Ради свій власний законопроект, який врегулює питання боротьби з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на думку О.ЛУКАШ, Президент змушений буде внести свій власний законопроект, оскільки вважає, що в Україні відсутнє належне законодавство, яке б унеможливило прояви корупційних діянь у державі.

За її словами, такий висновок був зроблений В.ЯНУКОВИЧЕМ і членами створеного його указом Антикорупційного комітету на підставі аналізу чинного законодавства щодо боротьби з корупцією.

“У нашій державі існує безліч законів та законопроектів, які мали б регулювати питання боротьби з корупцією. Але їх аналіз свідчить про одне: писалися і приймалися вони, щоб збільшити корупцію”, – заявила О.ЛУКАШ.

“У зв’язку з цим прикрим фактом Президентом України сьогодні створено склад Антикорупційного комітету та доручено до 22 квітня цього року розробити і подати йому для внесення до Верховної Ради законопроект, який унеможливив би прояви корупції в нашій державі”, – додала вона.