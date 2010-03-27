Ющенко виступає проти емісії коштів
Центробанк повинен бути незалежним
Про це він заявив під час ефіру час ефіру "Шустер Live".
"Я все буду робити для того, щоб демонструвати одне - Центральний банк в нашій країні повинен бути незалежним", - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, за попередні два роки було багато чого втрачено в незалежності НБУ. Він зауважив, що нинішня влада має усвідомити неприпустимість здійснення емісії для покриття "захмарного" дефіциту бюджету у 7-10 відсотків ВВП. Крім того, за словами В.ЮЩЕНКА, цей дефіцит не можна покрити запозиченнями з МВФ. «Ми повинні мати дефіцит не 10 і не 7 відсотків, а максимум 4 відсотки», - упевнений він. На його переконання, зменшити дефіцит бюджету можна тільки одним способом – проведенням глибинних економічних реформ. «Національний банк – не спасіння. Якщо Президент ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр АЗАРОВ підуть дорогою, якою йшов попередній прем’єр, через емісію, то це політика, якої вистачить буквально на декілька місяців», - наголосив він.