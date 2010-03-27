Проблеми держбюджету-2010 - "Нафтогаз" і Пенсійний фонд

Фінансова ситуація в НАК "Нафтогаз України" та Пенсійному фонді є основними проблемами для держбюджету 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

"Цього року, те, що попередньо ми рахували, це може бути зі 106 млрд. грн. прибуткової частини бюджету "Нафтогазу" ми можемо мати 16 млрд. дефіциту. Ми повинні будемо відповісти на цю цифру, і перш за все, напевно, через капіталізацію й бюджет", - заявив С.ТІГІПКО.

Разом із цим, він зазначив, що уряд знайде вихід для формування бюджету з прийнятним дефіцитом без скорочення або заморожування соціальних виплат.