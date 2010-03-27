Президент стратег, уряд - тактик

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що формування середньострокової стратегії економічних реформ є справою Президента країни, а короткострокової - уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив в ефірі телеканалу "Інтер", пояснюючи, як відбуватиметься робота уряду й президентського комітету економічних реформ, виконавчим секретарем якого стала перший заступник глави АП Ірина АКІМОВА.

"Немає такого, щоб хтось був головніший (АКІМОВА або ТІГІПКО - УНІАН). Якщо йтиметься про середньострокову стратегію, то, я думаю, можна сказати, так - Ірина АКІМОВА повинна бути головнішою. Тому що це, все-таки - справа Президента. І мене це більше влаштовує. Я із задоволенням віддам це лідерство. На рівні стратегії - це повинен вирішувати комітет при Президенті, а короткострокова стратегія - це наша справа", - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що економічні проблеми в Україні, зокрема, були через те, що Президент і прем`єр особисто не керували проведенням економічних реформ, доручаючи цю роботу міністерствам. "Це низький рівень", - зазначив С.ТІГІПКО.

При цьому він додав, що стратегію реформ розробити не складно, набагато складніше її виконати. "Не так складно написати стратегію. Зрештою, я можу сказати, що такі речі можна просто списати з того, що було зроблено в багатьох країнах Східної Європи. Ніяких суперновацій ми не придумаємо. Найскладніше - це реалізація. Це, перш за все, робота Кабінету міністрів", - заявив С.ТІГІПКО.