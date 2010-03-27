Тігіпко: Уряд за 4 місяці підготує Податковий кодекс

За 4 місяці уряд планує підготувати новий проект Податкового кодексу, а за тиждень - запропонувати "цікаве і радикальне" вирішення проблеми з повернення ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу "Інтер".

"За 4 місяці поставлене завдання вийти на Податковий кодекс. За тиждень ми запропонуємо дуже цікаве, достатньо радикальне рішення щодо боргів з ПДВ, які накопичилися у величезній цифрі", - сказав він.