Тігіпко: Уряд за 4 місяці підготує Податковий кодекс
13:56, 27 березня 2010Фінанси
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За тиждень - рішення щодо ПДВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу "Інтер".
"За 4 місяці поставлене завдання вийти на Податковий кодекс. За тиждень ми запропонуємо дуже цікаве, достатньо радикальне рішення щодо боргів з ПДВ, які накопичилися у величезній цифрі", - сказав він.
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