Міжбанк відкрився зростанням євро:10,64/10,68 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9030/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2671/79, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,6485/10,6840. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,3471/73 (п`ятниця - 1,3367/69).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9300 грн./дол.