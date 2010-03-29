Мінфін завтра проведе розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 30 березня поточного року проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 15 вересня 2010 року, 26 січня 2011 року, 26 вересня 2012 року, 20 лютого 2013 року, 28 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, на останніх двох аукціонах із розміщення ОВДП (19 і 23 березня ц.р.) Мінфіну вдалося залучити до держбюджету понад 3,7 млрд. грн. Папери продавалися з рекордно низькою з початку кризи прибутковістю – 11-13% річних. До цього рівень ставок за урядовими паперами був на 5-7% вище.

За січень-лютий 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (із урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Впродовж 2009 року Мінфін України розмістив ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн.