Міжбанк: на 12:00 котирування становили 7,9170/7,9270 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9030/7,9270, на 12:00 звузився спред - 7,9170/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2671/79, на 12:00 ціни зросли 0,2678/82. У Росії курс долар-рубль знизився, й на 12:00 встановився на рівні 29,5600 (-0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3471/73, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6485/10,6840, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6810/10,6985.