ПДВ відшкодують «паперами». Цінними...

Проблема відшкодування податку на додану вартість останнім часом стала одним з макроекономічних чинників охолодження економіки. Затримуючи повернення грошей підприємствам, уряд фактично вимиває ліквідні кошти, направляючи їх на фінансування витрат бюджету. У нинішньому році «живих» грошей, виділених на відшкодування ПДВ, досить тільки на те, щоби покрити борг минулих бюджетних періодів. У зв`язку з цим Кабмін вирішив погашати свої борги перед виробниками довгостроковими держоблігаціями.

Як беруть і не повертають...

Погіршення адміністрування ПДВ привело до критичного ставлення до цього податку в уряді (у тому числі, і колишньому уряді Тимошенко - ред.), окремі члени якого ініціюють заміну ПДВ на податок з обороту. Кабмін насторожує зниження фіскальної ефективності збору. Оскільки ПДВ є ключовим і найстабільнішим джерелом податкових надходжень, ситуація, що склалася, веде до серйозного звуження прибуткової бази бюджету. Навіть при колосальному боргу, який сформував уряд в 2009 році з відшкодування ПДВ (близько 24 млрд. грн.), надходження від нього знизилися на 7,5 млрд. грн.

При цьому фіскальна віддача від внутрішнього ПДВ має стійку тенденцію до зниження. Якщо в 2007 році позитивне сальдо між надходженнями і відшкодуванням ПДВ складало 2,4% ВВП, то в 2009 – тільки 1,2% ВВП.

Динаміка надходження і відшкодування ПДВ (2004-2009 рр.), млрд. грн.

А якщо враховувати заборгованість, яку необхідно погасити перед експортерами, то доходи від цього податку усередині країни минулого року є негативними. Щодо імпортного ПДВ картина виглядає оптимістичнішою, проте ситуація, коли бюджет наповнюється за рахунок імпорту, не є нормальною. До речі, країни ЄС в середньостроковій перспективі взагалі планують стягувати ПДВ за принципом країни виробника і відмовитися від нарахування цього податку на імпорт.

Зниження фіскальної ефективності ПДВ привело до нарощування заборгованості держави з його відшкодування перед корпоративним сектором. Якщо в 2004-2005 рр. борг складав тільки третину по відношенню до суми відшкодованого ПДВ, то минулого року цей показник погіршав удвічі. У держави все менше ресурсів для погашення своїх зобов`язань перед платниками ПДВ.

Тим часом, з початку року ситуація продовжує погіршуватися. У проекті держбюджету на 2010 рік, поданому ще колишнім Кабміном минулого року, передбачено відшкодування всього 20,9 млрд. грн., що менше поточної заборгованості. Теоретично це означає, що тим підприємствам, які отримали право на податковий кредит цього року, ПДВ взагалі не буде відшкодований. Проте, враховуючи наявність в Україні пріоритетних галузей і компаній, ситуація, швидше за все, виглядатиме таким чином - відшкодування не одержать ті, хто давно має дебіторську заборгованість з даного податку.

У березні цього року заборгованість держави з повернення ПДВ досягла рекордного показника - 25 млрд. грн., що стало результатом субсидування урядом промисловості. Оскільки «Нафтогаз» продавав в Україні газ за ціною, нижче за собівартість (покупки на межі), то відносно компанії негативні зобов`язання по ПДВ накопичилися у розмірі 10 млрд. грн., які за вказівкою уряду були відшкодовані живими грошима. Але дана сума не входила в річний план з повернення ПДВ, автоматично рівно настільки ж було скорочено відшкодування податку решті підприємств. Все це схоже на маніпуляцію свідомістю: Кабмін начебто підтримує виробництво, продаючи газ за заниженими цінами, але при експорті вилучає у нього 20% власної ліквідності.

Відчуваючи гострий дефіцит фінансових ресурсів, уряд Тимошенко в січні-лютому ц.р. фактично припинило відшкодування податку, що викликало резонансну критику з боку бізнесу. Виробники справедливо звинувачують Кабмін в грабежі, оскільки вилучений у підприємств і не відшкодований ПДВ є їх власними оборотними коштами. До речі, сума, яку заборговував Кабмін, перевищує річний обсяг кредитування національної економіки українськими банками, тому повернення цих грошей в економіку дало б серйозний позитивний імпульс для нарощування оборотів.

Паперова ідея

Утім, у лютому влада в країні змінилася, і тепер відшкодування подотку стало головним болем для нового президента і нового кабміну. Проблема неповернення ПДВ досягла вже таких обсягів, що нею зайнялася прокуратура і СБУ. Доручення силовикам навести лад в цій сфері дав Президент Віктор Янукович. «І повідбивати руки всім, кому необхідно це зробити», - сказав глава держави.

Більш того, іноземні підприємства стали шукати допомогу в даному питанні у своїх органів влади. Так, на початку березня Європейська Бізнес Асоціація заявила, що звернеться в МВФ і до інших міжнародних донорів України з проханням вплинути на нашу владу в справі відшкодування податку. Крім того, як стало відомо, минулого тижня керівництво американських сільськогосподарських компаній, що працюють в Україні, зустрілися у Вашингтоні з представниками МВФ і Міністерства фінансів США з аналогічним проханням.

Швидше за все, ситуація в найближчому майбутньому не покращиться, оскільки питання відшкодування ПДВ поступається за пріоритетністю обслуговування боргів, фінансування соціальних виплат і підготовки до Євро-2012. Але повернення грошей українським підприємствам украй важливе, особливо з урахуванням гострого браку ліквідності і замороженого кредитування. У даному контексті реальним і раціональним варіантом вирішення проблеми може стати оформлення заборгованості у вигляді ОВДП. Саме про такий намір Кабміну заявив прем`єр-міністр Микола Азаров. За його словами, уряд розраховує вирішити питання до 1 липня 2010 року. За його словами, «значна частина заборгованості – це повітряний ПДВ», щоб одержати відшкодування такого податку, підприємці платять від 30 до 50% відкатів.

Прем`єр також повідомив про плани Кабміну в другому півріччі почати відшкодовувати податок в автоматичному режимі. Іншими словами, ДПАУ вивчатиме дані платників податків і визначатиме надійність наданої інформації. У подальшому такі платники податків просто заявлятимуть суму ПДВ на відшкодування і одержуватимуть кошти. Через два-три роки, за словами Н.Азарова, даний принцип може набути широкого поширення. Крім того, сама податкова система в державі буде модернізована.

Крига скресла. Ідея з ОВДП в нинішніх умовах може стати вельми перспективною. По-перше, після підняття цього місяця суверенних рейтингів України, наші цінні папери стали користуватися помітним попитом у інвесторів. По-друге, навіть якщо їх реалізувати з дисконтом в 10-15%, то це все одно менше, ніж «відкати» податківцям.

Віталій Кравченко (для УНІАН)