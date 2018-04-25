Скільки будуть коштувати долар і євро?

До жалю тих, хто в страху втратити накопичену гривню, яка невпинно втрачала в ціні, до недавнього часу старанно переводили її у долари і євро, національна валюта ось вже декілька тижнів не перестає дивувати своїм потужним зміцненням. Наявний долар на сьогодні скуповують по 7,85-7,9 грн. Багато в чому це є результатом падіння безготівкового курсу «зеленого». Якщо на початку поточного тижня «безготівковий» долар можна було продати за 7,94 грн., то вже до кінця тижня за нього більше 7,91 грн. не давали.

Чому долар дешевшає...

Ситуація на валютному ринку почала радикально змінюватися на тлі політичного «штилю» і економічного підйому. Якщо раніше активно конвертували гривню в долари і потім перераховували за кордон, то зараз навпаки – «зелений», який пережив кризу в офшорах, масово тече в Україну. І тому є ряд передумов. По-перше, українські виробники з початку року активно нарощують експорт товарів, зокрема, металурги і машинобудівники. Як результат – приток виручки.

По-друге, пливе на внутрішній ринок валюта від нерезидентів. На тлі підвищення суверенного рейтингу України рядом міжнародних рейтингових агентств і їх позитивних прогнозів щодо економічного відновлення нерезиденти дуже зацікавилися нашими держоблігаціями. І хоча прибутковість за цими цінними паперами була істотно знижена, для нерезидентів вона в цілому залишається вигідною з урахуванням дешевизни їх кредитних ресурсів.

Також збільшився приток валюти від нерезидентів у вигляді кредитів і депозитів. Процес зміцнення гривні став для них стимулом активніше розміщувати гроші в українських банках і видавати кредити нашим компаніям.

В результаті, міжбанк демонструє надлишок валюти. Якби НБУ оперативно не скуповував надлишки долара, то, швидше за все, курс знаходився б на рівні 6,5-6,9 грн. Ситуація могла б спровокувати чергову паніку, цього разу викликану активним продажем долара і скупкою гривні. Тому дії регулятора були своєчасними і доцільними.

Що сталося з євро...

Якщо курс гривні пояснюється впливом українських чинників, то на знецінення євро багато в чому тиснуть європейські реалії. Можливий дефолт низки країн єврозони не перестає трясти ринок. І справа не тільки в Греції. Днями міжнародні рейтингові агентства знизили суверенний рейтинг Португалії, що стало черговим шоком для світової економіки. В результаті, євро відносно долара різко впав – з 1,36 до 1,33 дол. Далі по накатаній – євро подешевшав і проти гривні – до рівня 10,5-10,6 грн. Правда, після різкого стрибка вниз європейська валюта на світових майданчиках по відношенню до долара стабілізувалася.

Тим часом, експерти не радять скуповувати євро. Ринок може пережити ще не один стрес від інформації зі старенької Європи. На черзі Іспанія, яка, м`яко сказати, переживає не кращі часи. До речі, ринок зараз в очікуванні перших статданих про результати роботи економіки єврозони в березні, що може внести свої корективи у розстановки позицій світових валют. Швидше за все, найближчим часом євро вище 1,34 дол. «не стрибне», а це означає, що потрібно звикати до євро за ціною 10,5 грн.

Але ситуація на українському валютному ринку найближчим часом все ж таки злегка зміниться. До кінця березня курс покупки наявного «зеленого» нижче 7,85 грн. не впаде, а безготівковий долар буде близький до позначки в 7,9 грн. А на початку квітня, коли прийде час «Ч» - розрахунку за російський газ - попит на валюту виросте, але це буде тимчасовий чинник.

Робимо висновки

Отже, що на нас чекає? Притік валюти в України тільки збільшуватиметься. Не забувайте, що в офшори під час кризи «витекло» близько 20-22 млрд. дол. Повернення хоч би частини цих коштів спровокує надлишок валюти на ринку. Крім того, раніше населення скуповувало «зелений» виключно з метою уберегти заощадження від девальвації. Тепер же, коли національна валюта зміцнюється, обсяг продажів наявного долара буде тільки рости. У даній ситуації дуже важливо зняти обмеження на валютне кредитування і розблоковувати роботу банків з покупки валюти для розрахунків за депозитами. Якщо вчасно такі заходи не будуть прийняті, то перед нами постане проблема, за рівнем складності не менша, ніж у кінці 2008 року. Може, для влади прийшов час відмовитися від згубної практики ухвалення запізнілих рішень...

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)