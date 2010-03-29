Міжбанк: долар сьогодні зріс у ціні

На міжбанку торги по долару закрилися котируваннями 7,9210/7,9275 грн./дол.

Київ. 29 березня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9030/7,9270, до 12:00 звузився спред - 7,9170/7,9270. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9210/7,9275 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 12:45 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2671/0,2679, до 12:00 ціни зросли до 0,2678/0,2682. До закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2679/0,2681. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,5500 (- 0,0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3420/1,3520. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6485/10,6840, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6810/10,6985. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,6730/10,6860.