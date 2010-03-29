Держборг України у лютому збільшився на 0,68%

Державний і гарантований державою борг України на 28 лютого 2010 року склав 303 млрд. 173 млн. 707,25 тис. грн., або 37 млрд. 944 млн. 143,6 тис. дол., що на 0,68% більше від показника на кінець січня 2010 року.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату склав 192 млрд. 914 млн. 732,16 тис. грн. (63,63% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 24 млрд. 144 млн. 522,18 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг - 110 млрд. 258 млн. 975,09 тис. грн. (36,37%), або 13 млрд. 799 млн. 621,42 тис. дол.

Державний борг України на кінець лютого склав 214 млрд. 881 млн. 871,9 тис. грн. (70,88%), або 26 млрд. 893 млн. 851,32 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 118 млрд. 674 млн. 821,32 тис. грн. (39,14%), або 14 млрд. 852 млн. 918,82 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 96 млрд. 207 млн. 059,58 тис. грн. (31,73%), або 12 млрд. 040 млн. 932,5 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 88 млрд. 291 млн. 835,35 тис. грн. (29,12%) чи 11 млрд. 050 млн. 292,28 тис. дол., у тому числі: гарантований зовнішній борг - 74 млрд. 239 млн. 910,84 тис. грн. (24,49%), або 9 млрд. 291 млн. 603,36 тис. дол.; гарантований внутрішній борг - 14 млрд. 051 млн. 924,51 тис. грн. (4,63%), або 1 млрд. 758 млн. 688,92 тис. дол.

Протягом січня-лютого 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 1 млрд. 660 млн. 970,33 тис. грн. (0,55%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням.

При цьому державний зовнішній борг зменшився на 1 млрд. 879 млн. 293,33 тис. грн. (1,56%), державний внутрішній борг зріс - на 5 млрд. 136 млн. 973,81 тис. грн. (5,64%).

Гарантований державою борг України зменшився на 1 млрд. 596 млн. 710,15 тис. грн. (1,78%), що пов'язано як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат з погашення гарантованого державного боргу над сумою запозичень.