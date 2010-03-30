Долар "тупцює" на місці

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 29 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 29 березня і сьогодні становить 10,57 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,72 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,68 грн./євро, з продажу – в межах 10,68-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 березня підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2629/0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,90 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1% відучора і сьогодні становить 10,47 грн./євро, курс продажу підвищився на 0,4% – до 10,71 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,68 грн./євро, з продажу – в межах 10,69-10,72 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 29 березня підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2635 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2697 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,89/7,934 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,93 грн., євро – 10,50/10,72 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 10,55/10,75 грн., рубель – 0,2640/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 30 березня, становить: гривні до долара США – 7,925, до євро – 10,675768, до російського рубля – 0,26746.