Міжбанк відкрився підвищенням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9190/7,9280 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2695/0,2699 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7040/10,7185 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3516/1,3518 дол./євро (29 березня – 1,3471/1,3473 дол./євро).

У понеділок, 29 березня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9250 грн./дол.