Що робити з проблемною іпотекою? На вибір - три варіанти...

Як раділи наші банкіри і експерти в 2005-2008 роках, коли обсяги іпотечного кредитування росли прискореними темпами. Тоді здавалося, що цей процес незворотний, ще трохи й Україна зможе похвалитися європейською моделлю банківського іпотечного кредитування. Але криза остудила їх запал і тепер питання, що робити з іпотечними кредитами, звучить частіше, ніж риторика про майбутнє цієї сфери.

Що трапилося з іпотекою?

Не можна сказати, що на ринку кредитування нічого не відбувається, що він завмер в очікуванні кращих часів. Так, в лютому 2010 року населення погасило кредити на суму 3,3 млрд. грн. При цьому банки видали нові позики на 860 млн. грн. На жаль, дані показники більшою мірою стосуються авто- й інших споживчих кредитів. Іпотека ж погашається дуже кволо, що є результатом вітчизняної специфіки. Більше 88% іпотечних кредитів – валютні. Крім того, 92% іпотеки мають термін погашення більше п`яти років, а якраз довгострокові позики виплачуються особливо погано. На відміну від короткострокових їх складно реструктуризувати, преференції з перерахунку ставок і збільшення терміну в даному випадку істотно не поліпшать структуру платежів. У результаті – банківська система «обросла» іпотечними валютними кредитами населення майже на 10 млрд. дол., і що з ними робити, незрозуміло.

Питання не стояло б так гостро, якби девальвація гривні не носила такий хаотичний характер і національна валюта залишалася на рівні 5,3-5,5 грн./долл., як планувалося спочатку. Тепер же валютні кредити з курсом близько 8 грн./долл. є реальною соціальною проблемою України. Але з будь-якої ситуації завжди є вихід.

Класичний цивілізований метод

Девальвація гривні привела до того, що реальна вартість валютних кредитів виросла більш, ніж на 60%. Цілком логічно на законодавчому рівні реструктуризувати валютні іпотечні кредити в гривневі за докризовим курсом, при цьому різницю у вартості кредитів - близько 6-7 млрд. грн. - оформити цінними паперами з терміном 7-10 років. При цьому надати банкам правом використовувати ці цінні папери, як і держоблігації, при отриманні рефінансування від НБУ, а також враховувати їх на своєму балансі.

Що це дасть? Позичальники отримають можливість на даний момент погашати іпотечні кредити за старим курсом. При цьому вони компенсують курсову різницю, але з розстрочкою на десять років. Банки дістануть можливість скоротити свої резерви під проблемні іпотечні кредити і вивільнять грошові кошти для нових позик. А держава позбудеться ще однієї соціальної проблеми, хоча на первинному етапі доведеться знайти кошти в держбюджеті, щоби викупляти цінні папери у фінустанов через НБУ.

Ризики. Швидше за все, цей спосіб не буде підтриманий українськими політиками. Він дуже простий і цивілізований, в ньому немає місця піару і популізму, так шанованому вітчизняним політикумом...

Ми підемо своїм шляхом?

Курсову різницю за іпотечними кредитами можна прокрити і за рахунок прибутку банків. Точніше, за рахунок звільнення банків від сплати частини прибутку до бюджету на суму курсової різниці. Вкладники дістануть можливість погашати валютні іпотечні кредити за пільговим курсом нижче за офіційний. На цю різницю банки зможуть знизити прибуток оподаткування.

Що це дасть? Хоч би частково, але це здешевить платежі за валютнимит іпотечними кредитами. У міру відновлення банківського сектора ця пільга може одержати перспективний розвиток і дозволить знизити соціальне напруження. Може не так швидко, як хотілося б, але іпотечне кредитування відродиться.

Ризики. Банки протягом найближчих двох-трьох років не платитимуть податок на прибуток, що виглядає дещо несправедливо відносно тих, хто не мав справи з іпотекою. Але це вже «а-ля український» метод.

"Тіло" кредиту - в довгий ящик...

І ще один метод. Нічого не реформувати у сфері іпотеки, на 2011 рік продовжити право банків стягати з позичальників тільки відсотки, а платежі по тілу кредиту переносити на інший період часу. Фактично продовжити те, що діє зараз ще на 2012, 2013 роки і далі.

Що це дасть? Проблема поволі, але вирішуватиметься. У будь-якому випадку, емісія гривні, інфляція, спад безробіття і зростання заробітної плати зроблять свою справу, в 2013 році українцям буде не так складно погашати іпотеку за курсом 8 грн./дол.

Ризики. Банки за рахунок величезних резервів під проблемні активи стануть збитковими, про відродження іпотечного кредитування доведеться забути надовго. Ряд банків постарається всіма правдами і неправдами вилучити закладене житло.

А головне, що так люблять наші політики, дискусії про те, що робити з іпотекою, продовжаться.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)