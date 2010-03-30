Бюджет-2010 приймуть 29-30 квітня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що проект закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" буде прийнятий 29-30 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

В. ЛИТВИН зазначив, що на Погоджувальній раді лідерів фракцій йшлося про те, щоб орієнтовно 14 квітня Кабмін представив проект бюджету у Верховній Раді України. Спікер додав, що треба зробити усе для того щоб "29 - 30 квітня ми вийшли на ухвалення остаточного рішення".

В. ЛИТВИН додав, що сьогодні парламент не може орієнтуватися на терміни, які передбачені Бюджетним кодексом і Регламентом Верховної Ради України, оскільки "ми зовсім в іншому часовому вимірі".