Україна не дійшла згоди з МВФ щодо дефіциту бюджету-2010

Уряд України і МВФ поки не пришли до згоди щодо прийнятного рівня дефіциту Держбюджету держави на 2010 рік. Про це повідомляється за підсумками зустрічі віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА з представниками місії МВФ в Україні.

«Щодо дефіциту Державного бюджету і показників соціальних стандартів сторони не дійшли згоди, тому найближчим часом відбудеться додаткова технічна зустріч по остаточному уточненню цих та інших показників проекту бюджету України на 2010 рік», - мовиться в повідомленні, обнародуваному на сайті Мінфіну.

Українські власті на зустрічі обкреслили шляхи наповнення бюджету України в поточному році. Зокрема, за рахунок оподаткування предметів розкоші, збільшення акцизного збору на коньяки і сигари, престижні марки автомобілів, за рахунок внесення змін до нормативів на спеціальне використання водних ресурсів, надр і інших природних ресурсів.

Як повідомлялося, в кінці минулого тижня перший заступник розділу Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що МВФ вважає прийнятним бюджетний дефіцит на рівні 6% від ВВП для продовження програми співпраці. Але цю цифру вона назвала не остаточною і відзначила, що її можна рахувати як орієнтир.

Сьогодні глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю РІА “Новини", що Фонд вважає необхідним відновити діючу програму співпраці з Україною або розробити нову.

Проте остаточне рішення про формат співпраці МВФ і України повинен прийняти сам український уряд. "Це у великій мірі залежить від українського уряду", - сказав він.

Після майже п`ятимісячної перерви в співпраці, пов`язаного з проведенням виборів Президента в Україні, глава МВФ вважає необхідним його інтенсифікувати. "Я упевнений, що на користь України щонайшвидше відновити відносини з МВФ", - вважає він.

У свою чергу директор Європейського департаменту МВФ Марек БЄЛКА в інтерв`ю РІА “Новості” заявив, що не чекає якоїсь угоди за програмою співпраці між МВФ і Україною за підсумками роботи місії Фонду, яка знаходиться нині в Києві. "Ми хотіли б спочатку познайомитися з новими людьми і їх програмою, а також оцінити, що відбулося за останні місяці, коли виникла пауза в наших взаєминах", - сказав він.

Представник МВФ відзначив, що поки не ясно, чи буде продовжена стара програма співпраці між Фондом і Україною або буде підготовлена нова. "Це ми ще не вирішили", - відзначив він, підкресливши, що багато що залежатиме від роботи нинішньої місії, яка запропонує той або інший варіант. "Ми чекаємо від українського уряду звернення про підготовку подальшої програми", - сказав глава Європейського департаменту МВФ. Якщо буде потрібно, після повернення нинішньої місії до Вашингтона буде підготовлена ще одна місія. Проте можливі терміни нової місії М.БЄЛКА не позначив. (Поточна місія МВФ завершить свою роботу в Києві 2 квітня).

Продовження співпраці Фонду і України зажадає від українського уряду дотримання ряду умов, зокрема, обмежити бюджетний дефіцит. По словах М.Бєлка, необхідно також продовжити реформу фінансового сектора і привести в порядок газовий сектор країни. "Загалом, нічого нового, без цього стійке зростання в Україні не поновиться", - відзначив представник МВФ.

Стосуючись газового сектора України, він заявив, що МВФ чекає реалізації двох базових умов: внутрішні ціни на газ будуть доведені до рівня, який покриває його собівартість, а також буде забезпечена прозорість газового сектора. "Ми наполягаємо на прозорому управлінні цим сектором, прозорому управлінні "Нафтогазом", - підкреслив представник МВФ. Проте ці умови не означають негайної реалізації. "Звичайно, це не повинно бути відразу, цього можна досягти поетапно, але це те, про що ми точно повинні домовитися", - сказав він.