Бюджет сьогодні отримав 3,3 млрд. грн

За наслідками проведення Міністерством фінансів України сьогоднішнього аукціону з розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до держбюджету надійшло 3,3 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Встановлений рівень прибутковості запропонованих до розміщення паперів був на рівні: з терміном погашення 15 вересня 2010 року – 14% річних, 26 січня 2011 року – 14%, 20 лютого 2013 року – 14,5%, 28 січня 2015 року – 15%, 26 вересня 2012 роки – 14%.

Номінальна вартість однієї ОВДП – 1 тис. грн.

Як повідомлялося, обсяг розміщених ОВДП на попередньому аукціоні 23 березня п.р. становив 1,041 млрд. грн.

Минулого тижня (з 22 по 29 березня) Національний банк України (НБУ) збільшив у своєму портфелі обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,242 млрд. грн. – до 71,858 млрд. грн.

У свою чергу, комерційні банки скоротили портфель паперів українського уряду на 1,3 млрд. грн., інші утримувачі – на 0,559 млрд. грн.

При цьому нерезиденти збільшили обсяг ОВДП, який перебуває в їх власності, на 0,5 млрд. грн. – до 2,318 млрд. грн.

Всього, за даними Нацбанку, в обігу на вторинному ринку перебувають ОВДП на загальну суму 99,777 млрд. грн.

За січень-лютий 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Протягом 2009 року Мінфін України розмістив ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн.