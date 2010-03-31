Азаров сподівається, що переговори з МВФ завершаться новою програмою

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що переговори з Міжнародним валютним фондом завершаться розробкою нової програми співпраці або “серйозною трансформацією” чинної.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це глава уряду заявив сьогодні під час зустрічі з керівником місії Європейського департаменту МВФ Атанасіосом АРВАНІТІСОМ.

«Сподіваюся, що ми завершимо переговори розробкою нової програми або серйозно трансформуємо попередню програму», - сказав М. АЗАРОВ.

За словами прем’єра, що зараз в Україні склалася політична стабільність, яка дозволяє розраховувати на економічну стабілізацію.

Він також зазначив, що зараз уряд звершує розробку реалістичного, збалансованого бюджету на 2010 рік. «Звичайно, це важкий, «кризовий» бюджет. Але це реальний бюджет, який дозволить нам стабілізувати фіскальну сферу і підготувати реформи, які ми будемо проводити уже поточного року і – головним чином – наступного», – заявив М. АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що проведення реформ завжди потребує фінансових ресурсів, і в цьому питанні КМУ розраховує на підтримку Фонду.

«Сподіваємося, що кредит Міжнародного валютного фонду дозволить нам використовувати ці ресурси на проведення реформ. «Проїдання ресурсів» більше не буде», – сказав М. АЗАРОВ.

У свою чергу А. АРВАНІТІС зазначив, що місія МВФ підтримує започаткування в Україні низки реформ.

«МВФ разом з іншими міжнародними фінансовими інститутами готовий надати підтримку Україні, зокрема, здійснювати технічну й фінансову допомогу», – зазначив він.

Сторони також детально обговорили плани українського уряду щодо наповнення дохідної частини бюджету, концентрації видатків на найнеобхідніших напрямках і обмеження дефіциту бюджету.

Крім того, у Секретаріаті Кабміну повідомили, що робоча група українських урядовців на чолі з віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ і міністром палива й енергетики Юрієм БОЙКОМ у четвер опрацює з місією МВФ питання, поставлені під час сьогоднішньої зустрічі М. АЗАРОВА з А. АРВАНІТІСОМ.

Наступна зустріч прем’єра з місією МВФ відбудеться також у четвер.