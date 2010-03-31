Україні дефолт не загрожує?

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО прогнозує, що дефолту за внутрішніми та зовнішніми державними платежами не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Виплачуватимуться заробітні плати, пенсії, всі зобов`язання держава обслуговуватиме. За зовнішніми боргами дефолту не буде”, - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, уряд зараз відпрацьовує всі проблемні питання щодо бюджету-2010.

“Йдеться й про наповнення Пенсійного фонду, й про збалансованість бюджету НАК “Нафтогаз України”, й про рівень відшкодування ПДВ”, - сказав С.ТІГІПКО.

Він також заявив, що за підсумками березня за боргами “Нафтогазу” можливо буде розрахуватися власними силами.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА висловила думку, що на сьогоднішній день ситуація з внутрішніми боргами України може свідчити про існування ризиків технічного дефолту, тоді як ситуація із зовнішніми боргами таких ризиків не демонструє .

13 березня на брифінгу міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що на сьогоднішній день, незважаючи на складну ситуацію у фінансовій системі України, в країні немає загрози дефолту.

Відзначимо, на сьогоднішній день загальний борг України ряд експертів оцінює в понад 100 млрд дол. А за офіційними даними, державний і гарантований державою борг тільки з початку року виріс майже на 0,68% - до 38 млрд дол.