Міжбанк відкрився паднінням євро: 10,62/10,64 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним зниженням котирувань – 7,9180/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2684/0,2688, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6260/10,6415. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3422/1,3424 (вівторок - 1,3516/1,3618).

У вівторок, 30 березня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9240.