Міжбанк відкрився паднінням євро: 10,62/10,64 грн.
10:53, 31 березня 2010Фінанси
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Долар майже не змінився - 7,91/7,92 грн.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним зниженням котирувань – 7,9180/7,9270 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2684/0,2688, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6260/10,6415. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3422/1,3424 (вівторок - 1,3516/1,3618).
У вівторок, 30 березня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9240.
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