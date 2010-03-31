Уряд вживає недостатньо заходів для стабільності цін

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що економічний блок уряду вживає недостатньо заходів для забезпечення цінової стабільності на споживчому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Я звертаю увагу КЛЮЄВА і ТІГІПКА на недостатність заходів, яких вони вживають, щоб забезпечити стабільність цінової ситуації», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду підкреслив, що цінова стабільність на ринку є обов’язковою умовою позитивних змін в економіці і соціальній сфері.

«Особливе занепокоєння викликають спроби окремих власників використати своє монопольне становище, а за картельними домовленостями - для підвищення цін», - пояснив він.

«Також хочу звернути увагу бізнесу, що цінова стабільність і чесне ринкове ціноутворення, перш за все, відповідає саме їх довгостроковим інтересам, адже підняття цін в одній галузі провокує ланцюгову реакцію в інших галузях. Уряд буде використовувати всі наявні можливості для утримання цінової ситуації в інтересах суспільства», - заявив М.АЗАРОВ.