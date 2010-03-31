Міжбанк: на 12:00 звузився спред

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9270, до 12:00 звузився спред – 7,9220/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2684/0,2688, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2686/0,2687. У Росії курс долар-рубель знизився і до 12:00 встановився на рівні 29,4815 (-0,0714).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3422/1,3424, а до 12:00 піднялися до 1,3452/1,3454. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6260/10,6415, а до 12:00 ціни пішли вгору – 10,6515/10,6595.