НБУ не змінив курс інтервенцій на міжбанку

Національний банк України сьогодні не змінив курсу своїх інтервенцій на валютному міжбанківському ринку і готовий викуповувати валюту по 7,924 грн. за 1 долар США.

Про це сказано в телеграмі Нацбанку, тест якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, впродовж декількох попередніх сесій на валютному міжбанку Нацбанк зміцнював курс інтервенцій. У понеділок, 29 березня, він був на рівні 7,925 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним зниженням котирувань – 7,9180/7,9270 грн./дол.