НБУ не змінив курс інтервенцій на міжбанку
13:29, 31 березня 2010Фінанси
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Викуповувати валюту буде по 7,924 грн./дол.
Національний банк України сьогодні не змінив курсу своїх інтервенцій на валютному міжбанківському ринку і готовий викуповувати валюту по 7,924 грн. за 1 долар США.
Про це сказано в телеграмі Нацбанку, тест якої має у своєму розпорядженні УНІАН.
Нагадаємо, впродовж декількох попередніх сесій на валютному міжбанку Нацбанк зміцнював курс інтервенцій. У понеділок, 29 березня, він був на рівні 7,925 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним зниженням котирувань – 7,9180/7,9270 грн./дол.
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