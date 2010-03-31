Міжбанк: долар знизився, але несуттєво

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9180/7,9270, до 12:00 звузився спред 7,9220/7,9250. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9210/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 10:30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9240.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2684/88, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2686/87. До закриття ціни підвищилися 0,2687/88. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,4600 (+0,0499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з відмітки 1,3422/24, а до 14:30 знизилися 1,3477/79. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6260/10,6415, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6515/10,6595. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли поточного максимуму 10,6715/10,6810.