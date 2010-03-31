Тігіпко продовжить перемовини з МВФ у Вашингтоні

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

С. ТІГІПКО зазначив, що його візит у США відбудеться після того, як 2 квітня у Києві завершить роботу місія МВФ.

"Я поїду у Вашингтон, і ми продовжимо переговори", - сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше С. ТІГІПКО не виключав, що йому необхідно буде відвідати штаб-квартиру МВФ у Вашингтоні для проведення переговорів про продовження співпраці.