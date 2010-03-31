Річна інфляція у єврозоні зросте у березні до 1,5%

За попередніми даними, річна інфляція в березні 2010 року (березень- 2010 до березня - 2009) в зоні євро складе 1,5%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому 2010 року річна інфляція складала в єврозоні 0,9%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС- 27) - 1,4%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр і Словаччина.