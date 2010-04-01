Міжбанк: долар продовжує падати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися подальшим пониженням котирувань - 7,9120/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2688/0,2693, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6725/10,6945. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3489/1,3491 (середа - 1,3422/24).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9240.