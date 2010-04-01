Долар продовжив падіння

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9120/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9150/7,9245 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2693, до 12:00 ціни піднялися до 0,2695/0,2698. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 29,3650 (-0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з відмітки 1,3489/1,3491, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6725/10,6945, до 12:00 ціни підвищилися до 10,6795/10,6960.

Тим часом, сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс покупки/продажу не змінився в порівнянні з 31 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з покупки долара коливаються в межах 7,84-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,96 грн./дол.

Середній курс покупки євро в українських банках підвищився на 0,5% в порівнянні з 31 березня і сьогодні складає 10,58 грн./євро, курс продажу – на 0,6%, до 10,73 грн./євро. Пропозиції банків по покупці євро коливаються в межах 10,40-10,64 грн./євро, з продажу – в межах 10,67-10,85 грн./євро.

Курс покупки/продажу наявного рубля в комбанках в порівнянні з 31 березня трохи змінився і сьогодні складає 0,2628/0,2694 грн./рубль. Пропозиції банків по покупці російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2655 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Середній курс покупки долара в банках Києва складає 7,89 грн./дол., продажі – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют по покупці долара коливаються в межах 7,84-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,96 грн./дол.

Середній курс покупки євро в банках Києва підвищився на 0,4% відучора і сьогодні складає 10,60 грн./євро, курс продажу – на 0,3% – до 10,71 грн./євро. Пропозиції банків по покупці євро коливаються в межах 10,40-10,67 грн./євро, з продажу – в межах 10,70-10,75 грн./євро.

Курс покупки/продажу наявного рубля в комбанках столиці в порівнянні з 31 березня майже без змін – 0,2633/0,2695 грн./рубль. Пропозиції банків по покупці російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,90/7,928 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,85/7,92 грн., євро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,863/7,928 грн., євро – 10,54/10,74 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 1 квітня, складає: гривні до долара США – 7,925, до євро – 10,682108, до російського рубля – 0,26868.