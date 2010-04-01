Міжбанк: долар залишився на вчорашньому рівні

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9120/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9150/7,9245. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9220/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9240.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2693, до 12:00 ціни піднялися до 0,2695/0,2698. До закриття ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2695/0,2696. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,4075 (- 0,0525).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3475/1,3560. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6725/10,6945, до 12:00 ціни підвищилися до 10,6795/10,6960. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,6905/10,6985.