Обсяг золотовалютних резервів України перевищив 25 млрд. дол.

Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ) на кінець березня склав 25,125 млрд. дол. (на кінець лютого - 24 млрд. 148,1 млн. дол. - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник групи радників голови Нацбанку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції у четвер.

"Ми купуємо валюту не для того, щоб зафіксувати курс. Ми купуємо, тому що ми хочемо підтримати адекватну грошову пропозицію, адекватну у фазі розігрівання економіки, ми купуємо для того, щоб поповнити міжнародні валютні резерви. 25,125 млрд. дол. - такі наші резерви. Це практично той рівень, який ми мали рік тому, - на 400 млн. дол. менше", - пояснив В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що, на відміну від минулого року, ці засоби не запозичені, а отримані від продажу валюти населенням, нерезидентами і експортерами.

Щодо стану монетарних агрегатів В. ЛИТВИЦЬКИЙ повідомив, що на 29 березня монетарна база в Україні з початку минулого місяця виросла на 4,1%, минулого року за березень - на 2,3%. З початку року зростання монетарної бази склало 1,8%, минулого року за січень-березень - "мінус" 4,9% по монетарній базі.

Зростання грошової маси з 1 до 29 березня склало - 2%, минулого року за березень - "мінус" 1%. З початку року маса виросла на 0,6%, а минулого року за січень-березень вона скоротилася на 9,6%.

Говорячи про прогнозний рівень економічного зростання України, В. ЛИТВИЦЬКИЙ висловив думку, що за підсумками року необхідно орієнтуватися на зростання ВВП 3-4%. При цьому він назвав недостатньо амбітними урядові прогнози інфляції в 2010 році на рівні 13,1%.

"Я запропонував би варіант такий: як мінімум - інфляцію орієнтувати на рівні менше рівня попереднього року 12,3%, як максимум, щоб вона не виходила з показника, який вимірюється двозначним числом. Максимум - менше 10%, мінімум - менше, ніж минулого року", - сказав В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

Представник Нацбанку вважає, що можливе підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може бути нейтралізоване у своєму впливі на інфляцію шляхом зниженням попиту на інші товари і послуги, а також зниженням інфляції у інших сегментах.

"50% споживчого кошика - це продовольчі товари. Якщо уряд і усі, хто причетний до ухвалення рішень, зможуть направити тенденцію руху продовольчих товарів не на підвищення, а хоч б на утримання стабільного курсу, не кажучи вже про зниження цін, ми зможемо нейтралізувати підвищення тарифів", - сказав В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

Також він вважає прийнятним планування дефіциту державних фінансів України в 2010 році на рівні 6,7% від ВВП. Експерт також висловився за доцільність передбачити можливість щоквартального перегляду держбюджету.