Fitch підтвердило рейтинги Києва на рівні «B-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги м.Києва: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні "B-" з "негативним" прогнозом і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті "B".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно агентство знизило національний довгостроковий рейтинг міста з рівня "AА-(ukr)" до "А(ukr)". Прогноз щодо національного довгострокового рейтингу – "негативний".

Рейтингова дія відображає підвищення ризиків рефінансування, схильність до валютного ризику, а також погіршення бюджетних показників міста і позицію ліквідності, що скоротилася. Рейтинги також враховують статус міста як столиці України, і його добре диверсифіковану економіку. "Негативний" прогноз відображає підвищення ризику рефінансування за борговими зобов`язаннями з погашенням 15 липня 2011 р. і невизначені перспективи щодо бюджету міста на 2010 р., який ще треба затвердити.

За даними Fitch, прямий борг Києва підвищився до 5,6 млрд. грн. на кінець 2009 р., або 47,3% поточних доходів (2008 р. - 33,1%). Прямий борг значною мірою складається з номінованих у доларах США довгострокових облігацій, які є участю в кредиті, на загальну суму 700 млн. дол., що наражає місто на валютний ризик. Києву має рефінансувати 50% прямого боргу у липні 2011 р., включаючи внутрішні кредити на суму 1,2 млрд. грн. і облігації, які є участю у кредиті, на 200 млн. дол. З урахуванням позиції ліквідності міста, що скорочується, амортизація боргу в майбутньому значно збільшить тиск у плані рефінансування на його бюджет. Умовний ризик у Києва помірний і зумовлений, здебільшого, боргом компаній держсектора міста.

Статус Києва, як столиці України, продовжить підтримувати його рейтинги, оскільки Fitch вважає, що здатність міста отримати доступ до короткострокової ліквідності від національного казначейства є згладжувальним чинником щодо ризику рефінансування, який підвищився. Економіка столиці є диверсифікованою і забезпечує широку податкову базу для бюджету Києва, при цьому підтримуючи показники добробуту вище середнього рівня по країні. На частку Києва припадає 18,9% ВВП країни, і його економіка чинить сприятливу дію за можливої стабілізації національної економіки в 2010 р.