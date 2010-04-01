НАНУ: Для наповнення бюджету треба оподатковувати пенсії

З метою збільшення джерел наповнення Державного та місцевих бюджетів в Національній академії наук, зокрема, пропонують ввести оподаткування пенсій, розмір яких більш, ніж у 5 разів перевищує мінімум для особи, яка втратила працездатність, та ввести диференційований акциз на пиво, залежно від вмісту алкоголю, та визнати його алкогольним напоєм.

Про це йдеться у розділі “Реформування податкової системи у 2010 році” доповіді «Новий курс України: реформи 2010-2015 років», яку підготували у НАНУ.

Також, у доповіді, текст якої є у розпорядженні УНІАН, пропонується розширити сферу застосування податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за рахунок включення до неї не лише наземних та водних, а й авіаційних транспортних засобів.

Пропонується також підвищення порогового значення доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, до двох прожиткових мінімумів для працездатної особи, та перехід до оподаткування доходів за двома ставками: до 30 мінімальних зарплат (мзп) на місяць – 15%, понад 30 мзп на місяць – 20 %.

У документі зазначено, що для суб’єктів малого підприємництва – платників єдиного податку внески до Пенсійного фонду не можуть бути меншими, ніж внески роботодавців із суми мінімальної заробітної плати.

Також пропонується здійснити комплекс заходів щодо боротьби з заниженням митної

вартості товарів при їх переміщенні через митний кордон України, зокрема, шляхом вдосконалення моніторингу та подальшого накопичення цінової інформації щодо імпортованих товарів та створення системи митного пост аудиту та запровадити караючи заходи щодо суб’єктів господарювання, що працюють в офшорних зонах (стягнення податків з відповідних угод та відмова в податкових пільгах таким суб’єктам)

Разом з цим, пропонується привести пільги (преференцій) зі сплати ПДВ у відповідність до спеціальних директивних документів ЄС, забезпечити погашення податкових векселів виключно грошима та реструктуризувати невідшкодовану бюджетну заборгованість з ПДВ, що утворилася станом на 1 січня 2010 р., із частковим її погашенням в рахунок поточних платежів, також відновити дії податкових векселів для товарів «критичного імпорту».

“Перегляд розміру внесків до Пенсійного фонду суб’єктів малого підприємництва – платників єдиного податку може забезпечити збільшення власних доходів Пенсійного фонду щонайменше на 3 млрд. грн (з відповідним скороченням дотацій з Державного бюджету). Здійснення комплексу заходів щодо боротьби з заниженням митної вартості товарів дасть змогу збільшити доходи Державного бюджету на 15–25 млрд. грн.

Отже, враховуючи наявні резерви збільшення бюджетних надходжень та економії видатків, утримання бюджетного дефіциту на економічно прийнятному рівні у 3% ВВП є цілком реальним”, - зазначено у доповіді.

Як повідомляв УНІАН, доповідь «Новий курс України: реформи 2010-2015 років» підготовлено у НАН України і ухвалено на засіданні президії Академії.

Документ під редакцією академіків Валерія ГЄЄЦА, Элли ЛІБАНОВОЇ, Миколи ЖУЛИНСЬКОГО, Олексія ОНИЩЕНКО, члена-кореспондента НАНУ Анатолія ДАНИЛЕНКА, підготовлено для представлення Президенту, уряду та Верховній Раді України.