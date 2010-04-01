НАНУ: Для наполнения бюджета надо обложить налогом пенсии

С целью увеличения источников наполнения Государственного и местных бюджетов в Национальной академии наук, в частности, предлагают ввести налогообложение пенсий, размер которых более чем в 5 раз превышает минимум для лица, утратившего трудоспособность, и ввести дифференцированный акциз на пиво, в зависимости от содержания алкоголя, и признать его алкогольным напитком.

Об этом говорится в разделе “Реформирование налоговой системы в 2010 году” доклада «Новый курс Украины: реформы 2010-2015 годов», которій подготовили в НАНУ.

Также, в докладе, текст которого есть в распоряжении УНИАН, предлагается расширить сферу применения налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов за счет включения в него не только наземных и водных, но и авиационных транспортных средств.

Предлагается также повышение порогового значения дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, до двух прожиточных минимумов для трудоспособного лица, и переход к налогообложению доходов по двум ставкам: до 30 минимальных зарплат (мзп) в месяц – 15%, свыше 30 мзп в месяц – 20%.

В документе отмечается, что для субъектов малого предпринимательства – плательщиков единого налога взносы в Пенсионный фонд не могут быть меньше, чем взносы работодателей с суммы минимальной заработной платы.

Также предлагается осуществить комплекс мер по борьбе с занижением таможенной стоимости товаров при их перемещении через таможенную границу Украины, в частности, путем совершенствования мониторинга и последующего накопления ценовой информации относительно импортированных товаров и создания системы таможенного пост аудита и ввести карающие меры к субъектам хозяйствования, которые работают в оффшорных зонах (взимание налогов с соответствующих соглашений и отказ в налоговых льготах таким субъектам)

Вместе с этим, предлагается привести льготы (преференции) по уплате НДС в соответствие со специальными директивными документами ЕС, обеспечить погашение налоговых векселей исключительно деньгами и реструктуризировать невозмещенную бюджетную задолженность по НДС, которая образовалась по состоянию на 1 января 2010 г., с частичным ее погашением в счет текущих платежей, также возобновить действие налоговых векселей для товаров «критического импорта».

“Пересмотр размера взносов в Пенсионный фонд субъектов малого предпринимательства – плательщиков единого налога может обеспечить увеличение собственных доходов Пенсионного фонда по меньшей мере на 3 млрд. грн. (с соответствующим сокращением дотаций из Государственного бюджета). Осуществление комплекса мер по борьбе с занижением таможенной стоимости товаров позволит увеличить доходы Государственного бюджета на 15–25 млрд. грн.

Следовательно, учитывая имеющиеся резервы увеличения бюджетных поступлений и экономии расходов, удержание бюджетного дефицита на экономически приемлемом уровне в 3% ВВП является вполне реальным”, - говорится в докладе.

Как сообщал УНИАН, доклад «Новый курс Украины: реформы 2010-2015 годов» подготовлен в НАН Украины и принят на заседании президиума Академии.

Документ под редакцией академиков Валерия ГЕЕЦА Эллы ЛИБАНОВОЙ, Николая ЖУЛИНСКОГО, Алексея ОНИЩЕНКО, члена-корреспондента НАНУ Анатолия ДАНИЛЕНКО подготовлен для представления Президенту, правительству и Верховной Раде Украины.