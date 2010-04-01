Курс НБУ на 2 квітня

Офіційний курс НБУ на 2 квітня:100 USD США - 792.5000 (на 1 квітня - 792.5000)100 EUR -1067.3390 (на 1 квітня - 1068.2108)Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 2 квітня 2010 року за 10 тройських унцій (грн.):959 XAU 10 Золото - 88443.00 (на 1 квітня - 87927.88)961 XAG 10 Срібло - 1401.93 (на 1 квітня - 1386.88)962 XPT 10 Платина - 131475.75 (на 1 квітня - 130049.25)964 XPD 10 Паладій - 38753.25 (на 1 квітня - 37960.75)10 RUR - 2.6920 (на 1 квітня - 2.686).

Офіційний курс НБУ на 2 квітня: 100 USD США - 792.5000 (на 1 квітня - 792.5000) 100 EUR -1067.3390 (на 1 квітня - 1068.2108) Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 2 квітня 2010 року за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото - 88443.00 (на 1 квітня - 87927.88) 961 XAG 10 Срібло - 1401.93 (на 1 квітня - 1386.88) 962 XPT 10 Платина - 131475.75 (на 1 квітня - 130049.25) 964 XPD 10 Паладій - 38753.25 (на 1 квітня - 37960.75) 10 RUR - 2.6920 (на 1 квітня - 2.686).

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