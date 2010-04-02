Міжбанк відкрився котируваннями 7,9140/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9140/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли до 0,2707/0,2712, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7345/10,7795.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3559/1,3561 (четвер - 1,3489/91).

У четвер, 1 квітня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9240.