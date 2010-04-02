Міжбанк: на 12:00 звузивсся спред

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9140/7,9250, на 12:00 звузився спред - 7,9200/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Європі святкують Католицьку Страсну п`ятницю, у зв`язку з цим торги європейською валютою можливі тільки валютуванням ТОМ.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2707/0,2712, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2710/0,2712. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 29,2249 (-0,1826).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3559/1,3561, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’ї індикативними котируваннями - 10,7345/10,7795, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7310/10,7420.