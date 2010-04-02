Нову програму співпраці з МВФ підпишуть вже у травні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що нова програма (меморандум) співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде підписана вже у травні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи результати роботи місії МВФ в Україні.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в ході переговорів була досягнута угода щодо головного елементу програми – бюджету на 2010 рік.

«Ми домовилися, що в межах, орієнтовно, 6% допускається з точки зору МВФ дефіцит бюджету. І ми також домовилися, що це наша внутрішня справа – України і українського уряду, яким чином забезпечити відповідний дефіцит бюджету. Тобто меморандум не повинен містити ніяких деталізацій, наказувати щось українському уряду і так далі. Будуть встановлені загальні параметри. Ми такою конструктивною позицією представників фонду задоволені», – сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що в ході переговорів з місією МВФ обговорювався проект реформ, які необхідно буде провести. М.АЗАРОВ підкреслив, що роботу над меморандумом з МВФ розпочато вже сьогодні. «Впродовж квітня такий меморандум буде підготовлений... Таким чином, ми розраховуємо, що у травні у нас буде відновлена співпраця з МВФ», – сказав він.

М.АЗАРОВ також зазначив, що у квітні Вашингтон відвідає делегація українських фахівців, де планує у рамках щорічних зборів керівництва МВФ обговорити питання, пов`язані з підготовкою нової програми співпраці.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).

С.ТІГІПКО зазначив, що його візит до США відбудеться після того, як 2 квітня у Києві завершить роботу місія МВФ.