Міжбанк: долар дещо знизився

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9250, до 12:00 звузився спред - 7,9200/7,9250. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9225/7,9240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9240.

У Європі сьогодні святкують католицьку Страсну п'ятницю, і через це торги по європейській валюті були можливі тільки валютуванням ТОМ. На торгах по американській валюті стабільність збереглася.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2707/0,2712, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2710/0,2712. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2711/0,2712. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2100 (- 0,1975).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3545/1,3590. Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ'і індикативними котируваннями 10,7345/10,7795, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7310/10,7420. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні склали 10,7320/10,7380.