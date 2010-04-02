Керівником «Сітібанку» в Україні призначили Стівена Фішера

На посаду керівника "Сітібанку" в Україні з 1 квітня 2010 року призначений Стівен ФІШЕР, за умови затвердження регулюючими органами. Про це сказано в прес-релізі банку, переданому УНІАН.

"Стівен ФІШЕР змінює на цій посаді Надіра ШЕЙХА, який отримав нове призначення в Citi Private Bank в Лондоні", - сказано у повідомленні.

С. ФІШЕР працює в Citi вже 26 років, раніше обіймав посаду керівника департаменту роботи з корпоративними клієнтами в Росії, Україні та Казахстані.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "Сітібанк" (Київ) створене у травні 1998 року як банк зі 100% іноземним капіталом, є дочірнім банком американського Citibank NA.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 4,168 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 2,409 млрд. грн., зобов'язання - 3,354 млрд. грн., статутний капітал - 66,5 млн. грн., власний капітал - 814,274 млн. грн.

У 2009 році "Сітібанк" збільшив прибуток на 15% - до 451,452 млн. грн.