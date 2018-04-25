Депортація долара з СНД: Росія придумала, як підібгати під себе...

Першоквітневе засідання міністрів фінансів країн-членів Співдружності Незалежних Держав хоч і відбулося в день гумору - натяку на жарт не мало. Його результати досить насторожують, особливо якщо брати до уваги спрямованість нової української влади. Її завзятість у тому, щоб довести свою спроможність в битві за ціну газу, нічим не поступається наполегливості голови російського уряду в здійсненні ідеї фікс - відновити панування РФ на пострадянському просторі іншими словами - відродити СРСР.

З чого почнеться СРСР?

І початок покладено - Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану. Він доки має більше проблем, ніж позитивних результатів. Про це писалося багато, і не хочеться витрачати час на перерахування усіх "неймовірних благ" російських ідей. Але, ймовірно, "параноя" починає прогресувати. На згаданому засіданні постійно діючої ради міністрів фінансів держав СНД, яке відбулося вчетверте, обговорювали два питання: про стан національних економік країн СНД і про виконання Плану спільних заходів держав Співдружності з подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи на 2009-2010 роки. Цей документ схвалили голови держав на саміті СНД в Кишиневі в жовтні минулого року і затвердили очільники урядів у Ялті в листопаді 2009 року.

А напередодні засідання, 10 березня, у Москві у Виконкомі СНД відбулося засідання експертної групи з вивчення можливостей ширшого використання національних валют держав СНД у взаєморозрахунках експортно-імпортних операцій.

Серед заходів, передбачених планом, - усунення міждержавних бар'єрів у взаємній торгівлі, скоординований захист внутрішніх ринків держав СНД від недобросовісної конкуренції з боку господарюючих суб'єктів третіх країн, проведення координованої політики підтримки промисловості, ринків продовольства та інших товарів.

Усе це, згідно із заявою голови Виконавчого комітету - виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, допомогло б здолати найбільш гострі фази кризи. Хороший метод втілення ідеї - боротьба з наслідками кризи…

***Співдружність Незалежних Держав (СНД) створена в грудні 1991 року. У прийнятій декларації учасники Співдружності заявили про свою взаємодію на засадах суверенної рівності. СНД об'єднує: Азербайджанську Республіку, Республіку Вірменія, Республіку Білорусь, Республіку Казахстан, Киргизьску Республіку, Республіку Молдова, Російську Федерацію, Республіку Таджикистан, Республіку Узбекистан та Україну. З серпня 2005 року Туркменістан вийшов з дійсних членів СНД і отримав статус асоційованого члена-спостерігача. З грудня 1993 до 18 серпня 2009 року до складу СНД входила Грузія.

У вересні 1993 року голови держав Співдружності підписали Договір про створення Економічного союзу для формування загального економічного простору. У 1995 році підписали Угоду про поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній областях чотирьох країн (Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія) і Угоду про створення Співтовариства Суверенних Республік у складі Білорусі і Росії із створенням відповідних координаційних органів. Рішенням Міждержавної Ради чотирьох країн (Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія) в лютому 1999 року Республіка Таджикистан визнана повноправним учасником Митного союзу.

У жовтні 2000 року голови держав п'яти країн (Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) підписали Договір про створення Євразійської економічної спільноти. Нині Вірменія, Молдова і Україна мають статус спостерігача при ЄврАзЕС. 25 грудня 2005 року до цієї організації приєднався Узбекистан.

У вересні 2003 року чотири країни - Білорусь, Казахстан, Росія та Україна підписали угоду про формування ЄЕП (Єдиного економічного простору).

Взаємодія країн у рамках Співдружності Незалежних Держав здійснюється через його координуючі інститути (статутні органи, виконавчі органи і органи галузевої співпраці СНД).

А ось вже результат розгляду цих питань. Як заявив за підсумками саміту 1 квітня віце-прем'єр-міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, учасники засідання (міністри фінансів і глави Центробанков СНД) домовилися розширити використання національних валют у взаємній торгівлі.

"Ми зараз ведемо роботу, щоб політика наших Центральних банків, взаємний режим розрахунків дозволяли розширити використання національних валют", - сказав він. За словами віце-прем'єра, для цього потрібно буде спростити розрахунок в національних валютах. Зокрема, повинні з'явитися взаємні котирування валют країн СНД. "Зараз котирування здійснюються через третю валюту - долар або євро. Це умовні курси, прямих котирувань немає", - сказав О.Кудрін. На його думку, відсутність прямих котирувань ускладнює оцінку вартості товарів на ринку.

Також він зазначив, що вже зараз розрахунки з білоруськими підприємствами частенько ведуть в рублях. "Це вибір самих господарюючих суб'єктів", - уточнив віце-прем'єр, додавши, що підприємства самі обирають, у якій валюті їм зручніше здійснювати розрахунки. А. Кудрін також сказав, що у Росії вже є досвід розрахунків у національній валюті з Китаєм.

Як кажуть, звідси детальніше. Тобто Росія збирається вигнати долар за межі СНД. Сильно розкручена тема зміщення долара як резервної валюти не пройшла (подейкували, що саме Китаю і РФ був вигідний сценарій скандалу, який розкручувався в розпал кризи), і тепер війну з "зеленим" починають на регіональному рівні.

Не зупиняючись на досягнутому..

І грунт для цього готують ретельно. На згаданому засіданні Росія запропонувала учасникам СНД підписати конвенцію про вільну торгівлю, щоправда, з зауваженням, що це не зобов'яже увійти до Митного союзу.

Як заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, "зараз настав час, коли ми в змозі і нам украй необхідно виробити загальні підходи, двосторонні і багатосторонні, до торгівлі. Це можна зробити у рамках конвенції СНД, і ми повинні розуміти, на які обмеження зараз варто було б піти або взагалі відмовитися від таких, що практично неможливі. Але ось ті обмеження, які будуть при інституті вільної торгівлі - про них нам потрібно домовитися з усіма партнерами". "Укладення такого договору не має на увазі входження усіх держав, що підписали цю конвенцію, в Митний союз", - пояснив він. Віце-прем'єр зазначив, що Митний союз Росії, Казахстану та Білорусі тільки формується і його механізми ще потребують доопрацювання, щоб вони "працювали як годинник".

І. Шувалов також запросив українських експертів "уважно проаналізувати усю нормативну базу, яка є по Митному союзу". "Ми збираємося зараз провести цілий ряд зустрічей з Європейським Союзом і США для того, щоб продемонструвати усі основні інститути Митного союзу. І ми підтверджуємо, що інститути Митного союзу базуються на основних принципах діяльності СОТ і жодним чином не суперечать основним принципам Європейського Союзу", - підкреслив І.Шувалов. У відповідь Микола Азаров заявив, що Україна готова до поглиблення співпраці з Російською Федерацією.

Іншими словами, починайте "брати менші" вивчати і розглядати, поки вам дають час. І що найцікавіше, що в "новій" на сьогодні Україні на ці посилання відгукуються. Вже дуже вірять в "газову" допомогу, МВФ зі своїми прагматичними розрахунками, видно, виживання ставить під питання, а тут ще борги підтискають, причому великотонажні (з початку року держборг збільшився до 38 млрд дол., за оцінкою експертів, в сукупності і внутрішній, і зовнішній - на рівні понад 100 млрд. дол.).

Експерти скептично оцінюють запропонований режим валют на ринку СНД. Вони вважають, що процес може затягнутися надовго, та і валюти задрібні, щоб мати попит на біржах. Окреслений фантазіями ринок нічим не відрізнятиметься від нинішнього.

Та і головне тут не в запропонованих формах. Дуже просто в сьогоднішній політичній каруселі не помітити, як втрачаєш те насправді цінне, важко втримуване - незалежність. Заспокоює тільки одне - у чесної або не зовсім коаліції все ж вистачило розуму не поринути в митну авантюру з головою. Того ж дня, коли відбулося засідання в Москві, Рада не підтримала постанову про проведення парламентських слухань 21 квітня щодо входження України в Митний союз (не секрет, що депутатські слухання завжди закінчуються чітким визначенням - бути або не бути, розглядати або ні).

Наступне засідання Ради глав урядів країн СНД пройде знову-таки в Москві 21 травня. Про які нові ініціативи північної сусідки піде мова і які заяви робитиме наша влада, покаже час. До цього ще повинні відбутися газові переговори, але натяк на їх підсумок вже є. Мінекономіки оприлюднило свої ініціативи підняти ціну газу для населення і підприємств комуненерго. Згідно з офіційним листом, відомство вважає, що подальша адміністративна заборона цін на газ для усіх груп споживачів призводить до збільшення витрат держбюджету з виплат компенсації "Нафтогазу" за різницею в тарифах, а також до недоотримання держхолдингом виручки, яка повинна спрямовуватися на нарощування власного видобутку газу. Крім того, наголошують у міністерстві, дія вказаної постанови може викликати дефіцит коштів "Нафтогазу України" для розрахунків за імпортний газ і до визнання НАКу банкротом.

Іншими словами, "регіонали" у такий спосіб попереджають - на наші поклони Росія не відреагувала, готуйтеся до гіршого, чого, втім, нам робити не треба. Ми ще не знаємо, що таке краще.

Нана Чорна (УНІАН)